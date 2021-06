Bebauung für den Andernacher Ernestusplatz: Welcher Investor erhält den Zuschlag?

Im vergangenen Sommer erwarb die Stadt Andernach ein rund 4200 Quadratmeter großes Grundstück an der Ecke Ernestusplatz/Koblenzer Straße zurück, welches ursprünglich für die Erweiterung des St.-Nikolaus-Stiftshospitals gedacht war (wir berichteten). Anstatt dieses an den Meistbietenden zu verkaufen, beschloss man, dass das Grundstück in bester innenstädtischer Lage an den Investor gehen soll, der das überzeugendste Konzept für eine Bebauung präsentiert. Diese so genannte Konzeptvergabe geht jetzt in die letzte Runde: In der heutigen Sitzung des Planungsausschusses werden die Mitglieder darüber entscheiden, welcher der vier eingereichten Entwürfe den Zuschlag erhält und umgesetzt wird.