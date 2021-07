In der öffentlichen Stadtratssitzung am Donnerstag, 15. Juli, wollten die Ratsmitglieder eigentlich in geheimer Abstimmung entscheiden, welcher der beiden Investoren den Zuschlag für die Bebauung des Ernestusplatzes bekommt. Doch dazu wird es in der Julisitzung des Gremiums doch noch nicht kommen. Auf dringendem Rat einer Fachkanzlei hin hat sich die Stadt dazu entschieden, das Thema erst in der darauf folgenden Septembersitzung in dem Gremium zur Abstimmung zu bringen.