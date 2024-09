Beamte aus Mayen und Adenau erklären: Schüler erhalten Einblick in polizeiliche Praxis

Die Polizei Adenau und die Kriminalinspektion Mayen laden Schüler zu einem Einblick in die polizeiliche Praxis und in das Studium ein.

Anzeige

Sie lässt Schüler am 15. und 16. Oktober bei ihren Kontrollen oder Spurensuche über die Schulter schauen und gewährt Einblicke in die Arbeit einer Polizei- und Kriminalinspektion. Des Weiteren sind interessierte Schüler für den 17. Oktober in die Hochschule der Polizei eingeladen. Bei dem Besuchstag erfahren sie alles über Einstellung, Studium und das Leben auf dem Polizei-Campus Hahn.

Anmeldung notwendig

Das Angebot richtet sich an alle Schüler ab der Klassenstufe 9 oder der Oberstufen. An den Polizeierlebnistagen beteiligen sich die Polizei Adenau, die Kriminalinspektion Mayen und der Campus Hahn. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung und Bewerbung bis Ende September möglich: per E-Mail an piadenau.einstellungsberatung@polizei.rlp.de red