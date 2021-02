Bauunternehmen Goldbeck baut Logistikhalle für Gras Spedition in Polch: Mit „Stützenfest“ einen Meilenstein im Baufortschritt gefeiert

Mit dem Bau einer neuen Logistikhalle samt Büromezzanine will die Neuwieder Transport- und Logistikgruppe Gras die Voraussetzungen für schnellere Logistikprozesse und weiteres Wachstum am Standort Polch schaffen. Mit der Planung und baulichen Umsetzung hat die Gras Spedition GmbH & Co. KG das Bau- und Immobilienunternehmen Goldbeck beauftragt, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Gras und Goldbeck. Jetzt feierten Bauherr und Generalübernehmer einen „Meilenstein im Baufortschritt“: Die etwa 14 Meter hohen Betonstützen der Logistikhalle wurden aufgerichtet und verankert.