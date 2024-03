Plus Andernach

Bauprojekt in Andernach: Stadtrat entscheidet über Wohnungen für Wehrleute

Von Martina Koch

i Auf dem derzeitigen Sportplatz an der Ecke Koblenzer Straße/Landsegnung sollen neben einer neuen Feuerwache für Andernach auch 25 Wohnungen für Wehrleute und ihre Angehörigen entstehen. Foto: Koch Martina/Rico Rossival

Rund 21,6 Millionen Euro wird die neue Feuerwache für Andernach in der Koblenzer Straße voraussichtlich kosten. Rund ein Drittel davon entfallen auf den Bau der geplanten 25 Dienstwohnungen auf dem Gelände, die benötigt werden, um die vorgeschriebenen Ausrückzeiten einhalten zu können. In seiner Sitzung am Donnerstag soll der Stadtrat den Bau der Wohnungen beschließen.