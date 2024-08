Bauarbeiten am Andernacher Rennweg: So wird der Verkehr umgeleitet

Am „Rennweg“ haben Bauarbeiten begonnen. Um den Verkehr besser umzuleiten, wurde sogar eine Straßensperre aufgehoben.

Im Zuge der begonnenen Bauarbeiten an der Landesstraße 116 (Rennweg) in Andernach wurden wichtige Maßnahmen zur Entlastung des Verkehrs umgesetzt. Die Bauarbeiten, über die der Landesbetrieb für Mobilität Cochem-Koblenz informiert, betreffen den Abschnitt zwischen der Auffahrt zur B 9 in Fahrtrichtung Bonn und dem Kreisverkehrsplatz zum Kirchberg.

Um den Verkehrsfluss aus dem Baugebiet „Burgerbergweg“ zu gewährleisten, wurden die Sperren an beiden Enden der Straße „Am Rabenborn“ geöffnet. Diese Öffnung bleibt für die gesamte Bauzeit bestehen und ermöglicht es Verkehrsteilnehmern, über die St.-Amand-Straße in Richtung Innenstadt zu fahren. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass der Verkehr trotz der Bauarbeiten möglichst reibungslos fließen kann.

Die Stadt Andernach bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Geduld während der Bauphase. Es wird empfohlen, mehr Fahrzeit einzuplanen und die ausgeschilderten Umleitungen zu beachten. red