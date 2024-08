Plus Mayen

BatNight im Grubenfeld: Erlebnis für Jedermann in Mayen

i Eine Fledermaus der Art Großer Abendsegler liegt in einer Handfläche. Foto: Frank Molter (Symbolfoto)/picture alliance/dpa

An diesem Samstag lädt der Nabu Rheinland-Pfalz zur BatNight im Mayener Grubenfeld ein. Dieses Event ist Teil der Internationalen Nacht der Fledermäuse, die jährlich weltweit am letzten Augustwochenende veranstaltet wird. Fledermausfreunde sind eingeladen, an diesem Ereignis teilzunehmen. Für das leibliche Wohl ist rund um das Infozentrum der Erlebniswelten Grubenfeld gesorgt.