Barrierefrei zum Friedhof in Langenfeld kommen: Gemeinderat hat grünes Licht für Umgestaltung gegeben

In seiner jüngsten Sitzung hat der Ortsgemeinderat einstimmig grünes Licht für das Projekt „Barrierefreier und altersgerechter Eingang Friedhof Langenfeld“ gegeben. Die letzte Ruhestätte für die Menschen aus Langenfeld, Arft, Acht, Langscheid und Welschenbach befindet sich in der Trägerschaft der Ortsgemeinde Langenfeld. In Absprache mit dem Arbeitskreis Friedhof, dem Ortsvorsteher und Ratsmitglieder aus den zuvor angeführten benachbarten Gemeinden angehören, kann die Umgestaltung nun endlich verwirklicht werden.