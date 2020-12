Saffig

In diesem Jahr müssen viele Angebote der Kirchen und Vereine, die sonst die Adventszeit bereichern, ausfallen. Der Krippenweg der Barmherzigen Brüder (BB) in Saffig gehört glücklicherweise nicht dazu: Ein Team um die Seelsorgerin der Barmherzigen Brüder, Ulla Naundorf, hat den Rundweg im Saffiger Schlosspark komplett überarbeitet und mit einem neuen Konzept versehen, welches es Interessierten ermöglicht, auf Wunsch auch virtuell tiefer in die Weihnachtsgeschichte einzutauchen.