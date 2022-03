In Mayen wird dieser Umzug als großer Wurf angesehen, zumal die Stadt gegenüber der Ursprungsplanung viel Geld gespart hat. Der neue Betriebshof wird jetzt, nachdem die Tinte unter den notariellen Vertrag trocken ist, in das Bicma-Gelände im Nordosten der Stadt einziehen – und nicht in einen Neubau in den Etzlergraben. Der Kaufpreis beträgt 2,6 Millionen Euro plus Nebenkosten, einige Millionen weniger, als ein Neubau verschlungen hätte.