Bahnverkehr zwischen Koblenz und Köln betroffen: Defektes Stellwerk sorgt für Verspätungen und Zugausfälle

Darüber informierte der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr im Internet unter www.zuginfo.nrw. Da die Züge in dem betroffenen Bereich deutlich langsamer fahren mussten, gab es Verschiebungen im Fahrplan, die zu langen Verspätungen und Teilausfällen führten.

Aufgrund der Verzögerungen endeten viele Fahrten der RE 5 zwischen Köln und Koblenz bereits in Weißenthurm. Der Ausfall der Züge ab Koblenz in die Gegenrichtung führte dazu, dass die Fahrten der stündlich verkehrenden Mittelrheinbahn heillos überfüllt waren, was zu weiteren Verspätungen führte. Die Reparaturarbeiten an der Strecke dauerten am Dienstagvormittag noch an.