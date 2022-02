Von 2024 an wird auf der Lahn-Eifel-Bahn zwischen Kaisersesch, Mayen, Andernach, Koblenz und Limburg ein Wasserstoffzug verkehren. In einem Testbetrieb sollen im mehrjährigen Vergleich die emissionsfreien Antriebe von Wasserstoff und Elektro miteinander konkurrieren, wie Landrat Alexander Saftig dem Verkehrsausschuss Mayen-Koblenz mitgeteilt hat. Dies ist das bislang erste und einzige Wasserstoffprojekt auf der Schiene in ganz Rheinland-Pfalz.