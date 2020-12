Andernach

Um den Freibadbesuch musste man in Andernach und den umliegenden Kommunen wie auch im übrigen Land lange zittern: Bis vor wenigen Wochen war noch keineswegs absehbar, inwieweit die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus' es zulassen, dass die Bäder im Sommer ihre Pforten öffnen. In Andernach und der Pellenz soll es nun noch vor Ablauf der Woche soweit sein: Das Andernacher Freibad soll bereits am Freitag, 19. Juni, den Betrieb aufnehmen. Darüber informierte die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA).