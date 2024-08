Plus Andernach/Region

B9-Sanierung in Andernach: Bei der Bahn droht zeitgleich Chaos

i Die Arbeiten an Bahnsteig 2 im Andernacher Bahnhof sind im vollen Gange und werden voraussichtlich noch bis Mitte September andauern. Danach geht es am Bahnsteig 3 weiter. Foto: Martina Koch

Wenn am Montag die angekündigten Bauarbeiten auf der B 9 in Andernach beginnen, wird es insbesondere im Berufsverkehr zu längeren Staus kommen. So mancher Pendler könnte dann in Versuchung kommen, auf die Bahn umzusteigen. Ob das eine gute Idee ist, wird sich allerdings erst zeigen: Diverse Baumaßnahmen werden auch im September zu Verzögerungen und Ausfällen auf der linksrheinischen Schiene führen.