Thür/Mendig B 262 wird saniert: Vollsperrung zwischen Thür und Mendig In der Zeit vom 14. Oktober bis voraussichtlich 24. Oktober wird die Fahrbahn der B 262 zwischen den Anschlussstellen (AS) Thür und Mendig auf einer Länge von 3,1 Kilometern erneuert, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit. Die Arbeiten erfolgen innerhalb der Herbstferien unter Vollsperrung des zuvor genannten Streckenabschnitts.

Diese können aus bautechnischen Gründen und aus Gründen der Arbeitssicherheit nur unter Vollsperrung erledigt werden. Der Verkehr wird während der Vollsperrung über die A 61, AS Mendig bis AS Kruft, und von dort weiter über die B 256, AS Thür, umgeleitet. Für den Fernverkehr erfolgt eine zusätzliche großräumige Umleitung ab der A 48, ...