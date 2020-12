Mendig

Autofahrer mit dem Ziel Mendig müssen vom kommenden Donnerstag, 27. August, gegebenenfalls einen Umweg in Kauf nehmen. Denn an diesem Tag beginnen umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Auf- und Abfahrten von der B 262 zur Pellenzstraße (L 120). Alle vier Auf- und Abfahrten müssen dafür voll gesperrt werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit.