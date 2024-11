Plus Kreis MYK

Ausstellungseröffnung im Kreishaus: Malerische Rundreise durch Mayen-Koblenz

Von Wolfgang Lucke

i Bei der Vernissage im Kreishaus in Koblenz zeigten sich neben einer großen Zahl von Interessierten Landrat Alexander Saftig (links) und Kreisbeigeordneter Jens Firmenich beeindruckt von den Impressionen aus der Region, gemalt von Künstlerin Diethilde Bender. Foto: Wolfgang Lucke

Eine Hommage an den Landkreis Mayen-Koblenz in Bildern hat die Künstlerin Diethilde Bender geschaffen. Jetzt wurde die Ausstellung „Wie schön du doch bist” im Kreishaus eröffnet. Was es dort zu entdecken gibt.