Sprichwörtliche Baustellen, die die Aufenthaltsqualität in der Andernacher Innenstadt vermindern, gibt es einige: Der erbärmliche Zustand der Rheinstraße ist an dieser Stelle zu nennen, ebenso der großflächige Leerstand in der Stadthausgalerie sowie der Sanierungsrückstau an einzelnen Häusern in der Altstadt.