Plus Andernach

Außenaufzug oder Erweiterung? Beratungen über Zukunft des Andernacher Stadtmuseums laufen

i Über einen freistehenden Außenaufzug im Innenhof des Andernacher Stadtmuseums könnte das erste Obergeschoss barrierefrei erreichbar gemacht werden. Bisher führt lediglich eine steile Treppe in die oberen Ausstellungsräume. Foto: Martina Koch

Nach dem Aus des Neubauprojekts am Runden Turm ist das Andernacher Stadtmuseum weiterhin ohne klare Zukunftsperspektive. Doch das wollen die städtischen Gremien jetzt ändern: Am Mittwochabend berieten Kultur- sowie Haupt- und Finanzausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung über die barrierefreie Erschließung des Hauses von der Leyen mit einem Außenaufzug und eine mögliche Erweiterung des Museums.