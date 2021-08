Ausschuss ist gegen Buswendeschleife: Gremium votiert stattdessen für Kreisverkehrslösung

27 Wendevorgänge von Linienbussen wird es künftig täglich am westlichen Ortseingang von Ochtendung geben, wenn das ÖPNV-Konzept 2021 des Landkreises Mayen-Koblenz umgesetzt wird, so die Einschätzung des Ortsbürgermeisters Lothar Kalter in der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses. Das Konzept beinhaltet zusätzliche Fahrten für die Strecke Mayen–Koblenz. Daher versuchte man mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) eine Wendevariante umzusetzen, deren Vorplanung ein Ingenieurbüro aus Thür erarbeitet hatte.