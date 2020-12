Andernach

Die Arbeiten an dem neuen Parkdeck in der Kölner Straße liegen in den letzten Zügen. Allerdings ist über einige nicht unbedeutende Details zu dessen Betrieb bisher noch nicht entschieden worden: Wer sorgt für die geplanten Ladestationen für E-Autos? Wie hoch sollen die Gebühren für einen Stellplatz sein? Und nicht zuletzt: Wie soll das neue Parkhaus heißen? Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) tauschten sich in dessen jüngster Sitzung über diese Fragen aus.