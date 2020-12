Kreis Mayen-Koblenz

Bund und Länder haben im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus weitreichende Maßnahmen beschlossen, die auch den Einzelhandel massiv beeinflusst. Ab Mittwoch hat die Goldschmiede von Rolf Schneider in der Brückenstraße in Mayen ihre Eingangstür für Kunden geschlossen. „Wir sind ein Handwerksbetrieb und können daher unserer Tätigkeit in unserer Werkstatt weiterhin nachgehen. Wir arbeiten daher ganz normal weiter. Unsere Kunden können mit uns über Facebook oder Telefon in Kontakt treten, um Näheres absprechen.“ Geliefert werde über einen eigenen Lieferservice oder per Post“, so Rolf Schneider.