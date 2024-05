Plus Mayen

Ausgezeichnete Projekte in der Vordereifel: Adoptivschafe und Kotteme Appelsaft

i Diese drei Adoptivschafe beweiden von Mai bis Oktober eine Streuobstwiese in Kehrig. Foto: Iris Fuhrmann

Umweltschutz ist in Zeiten des Klimawandels wichtiger denn je. Um Projekte aller Art in den Gemeinden zu fördern, lobt die Verbandsgemeinde Vordereifel deshalb seit Jahren den Umweltschutzpreis aus. Für das Jahr 2023 erhalten ihn der Verein „Kehrig summt“, die Kindertagesstätte Mäuseturm in Kirchwald sowie die Natur- und Kulturinitiative Streuobstwiesen Kottenheim.