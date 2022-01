Ein halbes Jahr ist es her, dass in Andernach die ersten Anwendungen des Funknetzwerkes Lorawan (siehe Infokasten) an den Start gingen. In der jüngsten Sitzung des Digitalisierungsausschusses berieten die Mitglieder nun darüber, um welche Einsatzmöglichkeiten das Netzwerk im kommenden Jahr erweitert werden könnte – und was das kosten darf.