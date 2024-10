Plus Mayen

„Ausbau light“ jetzt unter der Lupe: Funktioniert das mit Eigentümern in Mayen?

i Die Bachstraße macht ihrem Namen alle Ehre. Foto: Thoms Brost

Wie lässt sich die Rumpelpiste in den Mayener Straßen „Hinter Forst“ und der unteren Bachstraße in einen akzeptablen Zustand bringen, in der das Fahren und Gehen problemlos machbar sind? Die Straßen müssten erstmalig hergestellt werden, was wohl hohe Kosten für die Anlieger verursachen würde. Deswegen schlug die Stadtverwaltung, flankiert von Fraktionen, in einem ersten Antritt einen „Ausbau light“ vor, den die Eigentümergemeinschaft bezahlen müsste. Jetzt nach der jüngsten Stadtratssitzung ist man nur einen kleinen Schritt weiter.