Berlin/Mayen

In der Corona-Krise wagt sich Deutschland langsam aus dem Lockdown. Während das Herunterfahren des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft in den vergangenen Wochen vielen Firmen geschadet hat, konnte das Unternehmen Vetevo enorm davon profitieren. Das berichtet Vetevo-Geschäftsführerin Mareile Wölwer, die in Mayen aufgewachsen ist. Die 26-Jährige hat die Firma im Dezember 2016 zusammen mit ihrem Geschäftspartner Felix Röllecke in Berlin gegründet. Die beiden haben sich im Studium an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar kennengelernt.