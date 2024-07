Plus Mendig

Auftakt im Mendiger Stadtrat: Fraktionen von CDU und Grünen mit einigen neuen Gesichtern

i In der Laacher-See-Halle geht am Dienstagabend die konstituierende Sitzung des Mendiger Stadtrates über die Bühne. Foto: Thomas Brost

Bevor der Mendiger Stadtrat am Dienstag, 19 Uhr, in der Laacher-See-Halle seine Arbeit aufnimmt, muss man sich an einige neue Namen im Personaltableau gewöhnen. Im Nachgang der Stadtratswahl vom 9. Juni hat es insbesondere bei der CDU, die eine absolute Mehrheit errang, noch Verschiebungen gegeben.