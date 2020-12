Miesenheim

Gemeinsam singen in Zeiten von Corona? Wie geht das? Corona-Sicherheitsmaßnahmen, also Abstandsregelungen und strenge Hygienevorschriften, machen Gesangvereine, die im Kreis Mayen-Koblenz gemeinsam unter strengen Auflagen auch in geschlossenen Räumen proben dürfen, erfinderisch. Der Männergesangverein Miesenheim hat dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt.