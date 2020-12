Kirchwald

Ungewöhnlich: Als 16-Jähriger hat sich Michael Lutz mit grundlegenden Fragen des Lebens auseinandergesetzt und sie in einem Buch veröffentlicht, in dem er 24 Wege zum Glück aufzeigt. Jetzt hat der Kirchwalder, der im Frühjahr das Abitur am Megina-Gymnasium abgelegt hat, nachgelegt. Und das auf insgesamt 510 Seiten – Michael Lutz wagt in gleich zwei Büchern den Sprung in andere Genres, weg von Lebenshilfe und Lebensberatung.