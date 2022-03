Die schrecklichen Bilder von hilflosen Menschen im Ukraine-Krieg lassen keinen kalt. In Mayen haben sich Menschen in zwei Hilfskonvois zusammengetan, um Flüchtlingen überlebenswichtige Utensilien zukommen zu lassen. Beide Konvois sind seit Sonntag erfolgreich und wohlbehalten zurück in der Eifelstadt – mit vielen bewegenden Erlebnissen im Gepäck.