Aufatmen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der drei Filialbetriebe des „Aachener Modehauses“ in der Region – zunächst: Der Geschäftsbetrieb soll auch nach dem Insolvenzantrag „uneingeschränkt fortgeführt werden“, wie es auf Anfrage vonseiten des Insolvenzverwalters Christoph Schulte-Kaubrügger aus Berlin heißt. Dies betreffe alle neun Betriebe im Bundesgebiet, also auch das frühere Modehaus Küster in Mayen sowie die beiden Koblenzer Häuser in der Löhrstraße und im Forum.