Auf Sendung in Andernach: Karnevalsradio bringt Stimmung unter die Jecken

Von wegen, in diesem Jahr muss der Karneval ausfallen. In der Bäckerjungenstadt hatte man sich früh entschieden, am Karnevalssamstag ein Karnevalsradio zu veranstalten. Und die etwa achtstündige Sendung, die von SWR1-Moderator Johannes Held und Jürgen Senft, Präsident des Festausschusses des Andernacher Karnevals, moderiert wurde, war ein voller Erfolg. Nicht nur aufgrund der gut 100 Beiträge, die von Karnevalisten eingesendet worden waren, oder der gespielten Karnevalsschlager kam Karnevalsstimmung auf. Die Zuhörer nutzten auch den zugehörigen Chat und posteten fleißig Bilder in Kostümen oder sendeten Grüße.