Mayen

An der Autobahnausfahrt Mayen der A 48 soll ein Autohof entstehen. Das plant eine Tankstellenkette, die deswegen an die Stadt Mayen herangetreten ist. Dort steht man dem Projekt positiv gegenüber. In seiner Sitzung am Donnerstag hat der Stadtrat das Projekt einstimmig auf den Weg gebracht, indem er die rechtlichen Voraussetzungen schuf.