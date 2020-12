Mayen

Volle Kirchenbänke wird es in diesem Jahr bei den traditionellen Krippenfeiern nicht geben. Doch es gibt Corona-gerechte Alternativen. So auch in der Mayener Innenstadt. Der Familiengottesdienstkreis St. Veit und die Kinderkirche Herz Jesu, die von Gemeindereferentin Evelyne Schumacher geleitet werden, laden zu einer Suche nach dem Jesuskind ein.