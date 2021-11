Beim Betrachten der „Sieben Schwaben“ in der Stehbachstraße ist bei Aloys Einig vor einigen Jahren die Erinnerung an seine Kinderzeit zurückgekehrt. „Ich wohnte damals am Katzenberger Weg in relativer Nähe zum ehemaligen, von Prof. Carl Burger geschaffenen Märchenhort und hatte dort viele Stunden im Spiel mit Schulkameraden oder Kindern aus der Nachbarschaft verbracht“, berichtet der 67-jährige Wahl-Mendiger. „Nachlaufen, Verstecken und Räuber und Gendarm waren damals die bevorzugten Spiele.“