Mayen

Ein viel zu großes Fahrzeug in einer Straße mit Höhenbegrenzung und ohne Wendemöglichkeit: Was daraus resultiert, ist ein festgefahrener Lkw. In der Mayener Ostbahnhofstraße, wo es wegen einer Eisenbahnüberführung eine Höhenbeschränkung von 3,60 Metern gibt, soll das keine Seltenheit sein; so schreiben es zumindest Nutzer im Sozialen Netzwerk Facebook. Die RZ ist der Sache nachgegangen.