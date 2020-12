Ochtendung

Wer ihn kennt, wer ihn sieht, sagt spontan: „Schon 80? Das kann nicht sein!“ Aber es ist so: Franz Schmitz, langjähriger Ortsbürgermeister und derzeit einziger Ehrenbürger von Ochtendung, feiert am 22. Mai seinen 80. Geburtstag. Man sieht es ihm nicht an, er wirkt noch immer jugendlich, ist noch immer fit und vor allem aufgeschlossen geblieben. Rückzug auf das sogenannte Altenteil – für Franz Schmitz vollkommen unakzeptabel, gar nicht denkbar.