Plus Kottenheim Auch im Winter brauchen Streuobstwiesen Pflege: Ein Kottenheimer Verein engagiert sich Die Kottenheimer Natur- und Kulturinitiative kümmert sich um die Winterpflege eines der größten Streuobswiesen Areale im Land. Damit leisten die Vereinsmitglieder einen Beitrag zum Erhalt des immateriellen Kulturerbes. Auch die Deutsche Postcode-Lotterie leistet Unterstützung.

Die Natur- und Kulturinitiative Streuobstwiesen Kottenheim führt auch in diesem Jahr eine mehrtägige Winterpflege an Obstbäumen in den Streuobstwiesen durch. Dank einer finanziellen Unterstützung durch die Deutsche Postcode-Lotterie erhält der Verein dabei professionelle Unterstützung durch einen Obstbaumpfleger und darüber hinaus neue Werkzeuge, insbesondere Sägen. Bei der Winterpflege entfernen die Helfer Misteln ...