Region

Der Bärenklau und insbesondere der Riesen-Bärenklau, auch unter dem Namen Herkulesstaude, Herkuleskraut oder Bärenkralle bekannt, sorgt auch in diesem Jahr für Probleme. Die aus dem Kaukasus stammende Pflanzenart aus der Familie der Doldenblütler ist in Parks, Gärten, an Straßenrändern oder auch in Bach- und Flusstälern aufzufinden und schränkt die Artenvielfalt in ihrem Umfeld ein.