5371 Stunden absolvierte die Freiwillige Feuerwehr Plaidt 2021. Das Jahr geht damit in die Geschichte als das bisher einsatzreichste ein, teilt die Wehr in einer Pressemeldung mit. 190 Einsätze mit 5371 Einsatzstunden wurden absolviert. Mit ein Grund dafür war die Hochwasserkatastrophe an Nette und Ahr.