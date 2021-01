Kreis MYK

Trotz Lockdown setzt sich im November die Entspannung der beiden Vormonate auf dem Arbeitsmarkt in und um Koblenz fort. Anders als in Nachbarkreisen gab es in den letzten vier Wochen einen merklichen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Zum Monatsende zählte die Agentur für Arbeit in Koblenz 3856 Arbeitslose, 173 weniger als vier Wochen zuvor und 640 mehr als 2019. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,2 Prozent, 0,3 Punkte unter Oktoberwert und 1 Punkt über dem 2019. Im MYK gibt es Ende November 4158 Arbeitslose, 104 weniger als vier Wochen zuvor und 872 mehr als 2019. Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 Punkte auf 3,5 Prozent (November 2019: 2,8 Prozent).