Kreis MYK

Die Krise ist in den Jobcentern des Kreises längst angekommen – wenn auch nicht ganz so dramatisch wie in anderen Gegenden des Landes. „Die Zahl der Neuanträge ist bisher nicht sprunghaft angestiegen, da viele Selbstständige offensichtlich noch abwartend reagieren und zuerst die Zuschüsse und Darlehen aus dem Corona-Hilfspaket in Anspruch genommen haben“, sagt Sprecherin Petra Ziemann.