Arbeitslosenquote im Kreis MYK: Trotz Corona leichter Rückgang

Eine zumindest bescheidene Frühjahrsbelebung macht sich auf dem Arbeitsmarkt in und um Koblenz bemerkbar. Laut Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen haben die Statistiker zum Monatsende in der Stadt am Deutschen Eck 4368 arbeitslose Frauen und Männer gezählt – 56 weniger als vier Wochen zuvor. Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 Punkte auf 7 Prozent. Diese Werte liegen allerdings weiter deutlich über jenen des Vorjahres, als 595 Menschen weniger arbeitslos gemeldet waren. Die Quote lag damals, kurz vor Ausbruch der Pandemie, bei 6,1 Prozent.