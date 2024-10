Plus Andernach

Arbeiten an B9 bei Andernach laufen seit zwei Jahren: Anteltalbrücke bleibt noch lange eine Baustelle

i Die Anteltalbrücke überspannt das Andernacher Anteltal mit einer Länge von 162 Metern. Seit zwei Jahren laufen die Arbeiten zu einer Ertüchtigung der in die Jahre gekommenen Brückenkonstruktion. Foto: Sascha Ditscher/ (Archiv)

Derzeit wird im Auftrag des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz die Fahrbahn der B9 zwischen der Anschlussstelle an die B256 und dem Rennweg in Fahrtrichtung Bonn erneuert. Während diese Strecke in einigen Wochen wieder wie gewohnt zweispurig befahren werden kann, werden sich die Ertüchtigungsarbeiten an der Anteltalbrücke, die vor rund zwei Jahren begonnen wurden, noch eine Weile hinziehen.