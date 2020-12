Andernach

Keine drei Jahre ist es her, da trafen sich die Vertreter der Anne-Ehl-Stiftung um den Stifter Bernhard Ehl, Architekten und Planer sowie die Andernacher Stadtspitze samt zahlreicher Stadtratsmitglieder zum ersten Spatenstich auf der Brachfläche, die nach dem Abriss der Weissheimer-Türme zurückgeblieben war. Jetzt kam man an gleicher Stelle wieder zusammen, um den Abschluss der Arbeiten an dem ehrgeizigen Bauprojekt zu feiern.