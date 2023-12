Anonyme Alkoholiker: Regelmäßige Treffen in Saffig

Eine Selbsthilfegruppe gibt es seit einiger Zeit auch in Saffig. Regelmäßig kommen ihre Mitglieder in den Räumlichkeiten der Barmherzigen Brüder zusammen.

Vor einem Treffen anonymer Alkoholiker hält jemand eine mutmachende Karte hoch (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Christoph Soeder/picture alliance/dpa

Trotz ihrer weiten Verbreitung ist Alkoholabhängigkeit eine gesellschaftlich stark stigmatisierte Erkrankung. Selbsthilfegruppen setzen genau hier an, indem sie den Austausch mit Menschen ermöglichen, die sich in der gleichen Situation befinden. Die Anonymen Alkoholiker sind bereits seit 1953 in ganz Deutschland vertreten.

Auch in Saffig vertreten

Und das seit diesem Jahr auch in Saffig: Die Gruppe trifft sich samstags von 10 bis 12 Uhr in den Räumlichkeiten der Barmherzigen Brüder Saffig in der Pöschstraße 11. Sie richtet sich an alle Personen innerhalb und außerhalb der Einrichtung. Jeder, der den Wunsch hat, mit dem Trinken aufzuhören, ist hier willkommen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0163/714 29 33.