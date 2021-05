Anmietung der Hummerich-Halle wird teurer: Plaidter Rat beschließt neue Preise

Momentan liegt die Plaidter Hummerich-Halle noch in einer Art verlängertem Winterschlaf: Aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen können die Angebote der Vereine im Ort sowie Kulturveranstaltungen nicht wie gewohnt stattfinden. Unter normalen Umständen würden jetzt auch private Anmietungen den Hummerich-Saal und den kleineren Schrotteler-Saal mit Leben füllen, denn die Räumlichkeiten sind insbesondere für Hochzeitsfeiern beliebt. Wer die Hummerich-Halle für private Zwecke anmieten möchte, wird dafür künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Das hat der Plaidter Ortsgemeinderat in seiner jüngsten als Videokonferenz abgehaltenen Sitzung beschlossen.