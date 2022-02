Das in den 80er-Jahren erbaute Polcher Schützenhaus, einst der ganze Stolz der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft, ist in die Jahre gekommen: Teile der Schießstände liegen brach und auch an vielen anderen Stellen hat der Zahn der Zeit bereits gehörig genagt. Damit soll nun aber Schluss sein. Der Verein will investieren, um langfristig wieder als attraktive Trainings- und Wettkampfstätte in der Region wahrgenommen zu werden.