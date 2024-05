Anja Langenbahn möchte Ortsvorsteherin in Miesenheim werden: „Themen mutig und entschlossen angehen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Anja Langenbahn, ich bin 53 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Söhne im Alter von 18 und 19 Jahren. Von Beruf bin ich Diplom-Ingenieurin und arbeite aktuell als Freie Journalistin. Ehrenamtlich war ich im Dorf als Kommunionkatechetin und in den Fördervereinen der KiTa „Mach Mit“ und der Grundschule aktiv. Mehrere Jahre lang begleitete ich die Sternsinger. In Andernach war ich Schulelternsprecherin am KSG. Aktuell engagiere ich mich als Kassenwartin in der Nachbarschaft St. Johannes.

Mein politischer Werdegang

Politisch durfte ich Erfahrungen in den Vorständen auf Orts-, Stadt- und Kreisebene sowie im Schulträgerausschuss des Kreises MYK sammeln. Ich bin Mitglied der Freien Wählergruppe Andernach e.V.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteherin

Miesenheim hat viel Potential. Mein Ziel ist es, dieses sichtbar zu machen und auszuschöpfen. Um in den entscheidenden Gremien Weichen für unser Dorf stellen zu können, kandidiere ich zusätzlich für den Stadtrat und den Kreistag. Als Freie Journalistin bin ich flexibel, sodass ich ausreichend Zeit habe, mich intensiv mit den Herausforderungen unseres Dorfes zu beschäftigen. Dazu gehören unter anderem Themen wie KiTa-Plätze, Betreuungszeiten in KiTa und Grundschule, medizinische Versorgung, Hitze und Starkregen, Infrastruktur, Nahversorgung, Bürgerbeteiligung, digitale und generationsübergreifende Vernetzung, Kultur, Vereinsleben und Ehrenamt. Meine Erfahrungen und Kenntnisse werde ich nutzen, um die Interessen unseres Dorfes gegenüber der Stadt und dem Kreis zu vertreten.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteherin verändern?

Bürgernähe, Kommunikation, Diplomatie, Durchsetzungskraft und Teamfähigkeit sind meine Stärken. Gemeinsam mit meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern will ich unser Dorf weiterentwickeln und lebens- und liebenswert erhalten. Als Ortsvorsteherin werde ich Themen mutig und entschlossen angehen. Ich werde unabhängig und frei von parteipolitischen Zwängen handeln, um unsere Anliegen zu vertreten.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich verfolge Themen manchmal zu hartnäckig

Das ist mein politisches Motto

Anja für Missem! bürgernah, mutig, unabhängig

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.