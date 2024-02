Automatenmarder, meist in Banden organisiert, haben in den jüngsten Jahren erhebliche Schäden an Geldautomaten in der Region verursacht. Mit einem ausgeklügelten System von Sicherungsmaßnahmen versucht die Kreissparkasse (KSK) Mayen, ihre Automaten vor Sprengkommandos sicherer zu machen. Dabei könnte sogar die Aufgabe von Gebäuden eine Rolle spielen, wie der KSK-Vorstandsvorsitzende Karl-Josef Esch betont hat. Ein weiteres Feld: Viele Attacken auf das Geldinstitut kommen aus dem Internet.